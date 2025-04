Bellewaerde

Video: Belgisch pretpark Bellewaerde geeft vaartocht Jungle Mission een upgrade

Bellewaerde Park heeft afgelopen winter niet alleen de waterbaan Amazonia onder handen genomen. Het Belgische pretpark had ook tijd om de vaartocht Jungle Mission op te knappen. De attractie uit 1978 kreeg "een complete upgrade", meldt Bellewaerde.

"Jungle Mission brengt je nu nóg dichter bij de wilde bewoners." Er kwamen schermen waarop een gids informatie deelt over de verschillende zichtbare diersoorten, in het Nederlands en in het Frans. "Stap aan boord en laat gids Tina je meenemen langs de capibara's, flamingo's, neusberen, mara's, keizertamarins én de ara's."

Dierenverblijven zijn vernieuwd en vergroot. Twee bouwwerken worden nu aangeduid als een hotel. Er raast een storm: onderdelen vliegen heen en weer. In een tunnel met een waterval werd onder meer een grote slang toegevoegd.



Voodoo River

Jungle Mission opende als Jungle Adventure. Het transportsysteem, een tow boat ride, was afkomstig van fabrikant Intamin. In 1997 werd de attractie getransformeerd tot Voodoo River. De laatste grote transformatie dateert van 2011.