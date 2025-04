Pakawi Park

Belgische dierentuin neemt nieuw chimpanseeverblijf in gebruik: Monkey Island

De vijf chimpansees in de Belgische dierentuin Pakawi Park zijn verhuisd naar een nieuw verblijf. Het park investeerde ruim 1,2 miljoen euro in Monkey Island, een modern onderkomen waar ook gibbons gehuisvest worden. Later moeten er eveneens ringstaartmaki's, witkopmaki's en boomspitsmuizen komen.

Pakawi Park spreekt over een "indrukwekkende nieuwe leefwereld" die vijf keer zo groot is als het vorige chimpanseeverblijf. "Dit is zonder twijfel het meest ambitieuze project in de geschiedenis van ons park", laat de dierentuin weten.

Op maandag 24 maart vond de verhuizing plaats. De chimpanseefamilie bestaat uit een vader, een moeder, twee zonen en een dochter. "Met twee grote, met elkaar verbonden binnenspeeltuinen en een indrukwekkende buitenzone is dit echt een droomplek voor hen."



Hotspot

Op dit moment zijn de dieren te bewonderen in het binnenverblijf, terwijl het park de laatste hand legt aan het buitengedeelte. Het moet "dé nieuwe hotspot van Pakawi Park" worden. De aanpassingen hebben een positief effect, zegt het management. "We zien nu al een groot verschil in hun gedrag, Ze zijn rustiger, actiever en zichtbaar op hun gemak."



Eigenlijk had het bouwproject afgelopen zomer al af moeten zijn. Aanleiding van de vernieuwingsoperatie is strengere wetgeving voor dierentuinen, die in 2029 van kracht wordt. Er volgt nog een derde en laatste bouwfase, met onder meer een dakterras met uitzicht op het buitenverblijf van de chimpansees.