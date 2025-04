Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen introduceert attractie-magneten met bewegende onderdelen

Attractiepark Slagharen biedt nieuwe magneten aan die in het teken staan van verschillende bekende attracties. Bijzonder is dat veel van de kleurrijke souvenirs bewegende onderdelen bevatten: gondels en karretjes van de attracties.

Zo zijn er speciale magneten met afbeeldingen van familieachtbaan Mine Train, darkride Red Bandits Adventure, lanceerachtbaan Gold Rush, kabelbaan Cable Car boomstambaan Ripsaw Falls, vrijevaltoren Free Fall en carrousel Gallopers.

Daarnaast is er een magnetisch aandenken van zweefmolen Apollo, maar die bevat geen bewegende element. De souvenirs kosten 5 euro per stuk. Ze zijn verkrijgbaar in de Main Store, de grote souvenirwinkel in de Main Street.