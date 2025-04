Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Supermarkt in Slagharen niet meer toegankelijk voor bezoekers attractiepark

Dagbezoekers van Attractiepark Slagharen zijn niet meer welkom in een supermarkt. Het Overijsselse pretparkresort beschikt al tientallen jaren over een eigen buurtsuper, bedoeld voor vakantiegasten: Bennies Supermarkt. Tot nu toe konden reguliere bezoekers en abonnementhouders daar ook gebruik van maken.

Daar is verandering in gekomen door het installeren van toegangspoorten met draaihekken. Tegenwoordig mogen alleen verblijfsgasten met polsbandjes en tickets met een QR-code het vakantiepark betreden. Als gevolg daarvan is de supermarkt, die zich achter het hek bevindt, niet meer bereikbaar voor andere bezoekers.

Bennies Supermarkt werd in 1979 opgericht door naamgever Bennie de Lange. Vakantiegasten kunnen er producten inslaan voor hun verblijf. Toch trok de winkel in het verleden ook een hoop dagbezoekers, op zoek naar hapjes en drankjes die voordeliger zijn dan in de rest van het park.



Volledig aanbod

Het Slagharen-management heeft uiteraard liever dat bezoekers hun geld uitgeven bij de eigen horecagelegenheden. "De supermarkt is onderdeel van het vakantiepark en niet van het attractiepark", laat een woordvoerder weten. "Er zijn nu tourniquets geplaatst tussen het vakantiepark en het attractiepark, maar wij hebben een volledig aanbod voor onze daggasten op het park."



Er zijn enkele uitzonderingen. Zo worden in het pretpark geen hygiëneproducten, babyproducten en medicijnen verkocht, maar in de supermarkt wel. Wie daar behoefte aan heeft, kan zich melden bij de gastenservice bij de hoofdingang. "Dan laten wij daggasten door, zodat ze dit kunnen halen bij de supermarkt."



Overlast

Door het vakantiepark af te sluiten met hekken hoopt Slagharen nachtelijke overlast en onaangemelde logeerpartijen tegen te gaan. In het verleden konden vakantiegasten ook 's nachts vrij door het attractiepark lopen. Er werd ook niet gecontroleerd wie vanuit het pretpark richting de accommodaties liep.