Walibi Belgium

Feest in Walibi Belgium: metershoge taart bij de ingang

Bezoekers kunnen niet om de verjaardag van Walibi Belgium heen. Het pretpark in Waver bestaat vijftig jaar in 2025. Ter gelegenheid van het jubileum is bij de ingang een metershoge kleurrijke taart neergezet.

Bezoekers passeren een gigantisch decorstuk met kaarsen, cadeaus en de letter W. Er hangen ook vlaggetjes. Walibi Belgium opende in 1975. Tussen 2001 en 2004 werd de merknaam Six Flags Belgium gehanteerd.

Men "zette de pretparkwereld op zijn kop door als eerste in Europa een uniek toegangsticket aan te bieden waarmee bezoekers alle attracties konden uitproberen", zegt een woordvoerster. "Vijftig jaar later viert het park deze pioniersgeest met een feestelijke zomer vol verrassende animaties."



Oproep

Vanwege het vijftigjarig bestaan doet Walibi een oproep aan fans om oude foto's en video's van het park te delen, door ze te sturen naar wbe.memories@walibi.com. Een selectie van de beelden zal worden gebruikt in een speciale terugblik die de evolutie van de trekpleister in kaart brengt.