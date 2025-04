Walibi Holland

Geen toiletten in nieuw Walibi-gebied: tijdelijke wc's weer weggehaald

Walibi Holland heeft afgelopen weekend een volledig nieuw parkdeel in gebruik genomen, maar bezoekers moeten wel een stuk lopen voor een kleine of grote boodschap. Het nieuwe gebied bij single-rail coaster YoY beschikt niet over eigen toiletten.

Er stonden zaterdag en zondag wel wc's, maar dat bleek een tijdelijke oplossing voor de opening. Hoewel de toiletunits waren aangekleed in de stijl van YoY, worden ze weer weggehaald. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings.

Vanaf de nieuwe horecalocatie Flavors is het daardoor een behoorlijk stuk lopen naar de dichtstbijzijnde toiletten. Die bevinden zich achter restaurant Haciënda, naast de suspended coaster Condor. Er zijn ook toiletten in een container in kindergebied Speed Zone Off Road, achter mega coaster Goliath.



Garantietickets

Walibi houdt voorlopig vast aan het gebruik van zogeheten Garantietickets bij YoY. Bezoekers kunnen voor 2,50 euro een tijdslot reserveren voor één van de twee YoY-banen.



Personen met zo'n ticket krijgen altijd voorrang. Alleen wanneer nog plaatsen in een trein over zijn, worden andere bezoekers toegelaten. Bovendien gaat de reguliere wachtrij bij grote drukte dicht. Voor komend weekend zijn bijna alle tijdvakken nog beschikbaar.