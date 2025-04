Familiepark Drievliet

Nieuwe familieshow in Drievliet draait om Pleziermachine die alles op zijn kop zet

In de nieuwe muzikale familieshow van Drievliet zorgt een op hol geslagen Pleziermachine voor chaos. De machine, die beheerd wordt door de ontdekkingsreizigers Chip en Charlie, blijkt de drijvende kracht achter het Haagse attractiepark te zijn. Vrolijkheid van parkbezoekers wordt omgezet in energie voor attracties.

Toeschouwers zien echter hoe Chip per ongeluk een cruciale hendel overhaalt, waardoor het systeem ontregeld raakt. Het plezierpercentage zakt vervolgens tot een kritiek niveau. Achtbanen vertragen, het doolhof is nog maar één rechte gang en de suikerspinmachine produceert broccoli.

Ook de beroemde slogan van het park wordt plotseling veranderd: "Dagje Drievliet, wie wil dat nou wel?" Onder toezicht van Harry - een bijdehante smart-assistent met een plat Haags accent - raken Chip en Charlie verzeild in een race tegen de klok om het plezier terug te brengen en de machine te resetten.



Schommelschip

Dat lukt uiteindelijk met de hulp van kinderen én een fietser uit het publiek. De Grote Drievlietshow: De Pleziermachine is dit pretparkseizoen te zien in de weekenden, op feestdagen en tijdens schoolvakanties, steeds om 13.00 en 15.00 uur. Het openluchtpodium bevindt zich tegenover schommelschip Piraat.



Drievliet schakelde voor de productie 4 Seasons Entertainment in, het bedrijf van Henk Hafkamp. Hij deed een beroep op externe schrijvers, componisten en regisseurs. Het script werd geschreven door Robin van der Elst. Pieter Ketelaars en Lars van Rijen verzorgden de liedjes. Voor het sounddesign was Lorenzo Braun verantwoordelijk. Maurice de Zeeuw en Michael Bot boden ondersteuning.