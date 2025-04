Efteling

Concurrentie voor Pardoes: andere mascotte bij Efteling-entree

Pardoes is al sinds jaar en dag de gastheer van de Efteling, maar dit weekend heeft de bekende nar concurrentie. Bezoekers werden zaterdagmiddag verwelkomd door een andere mascotte bij de Efteling-entree, namelijk een teddybeer.

Ter gelegenheid van een speciaal evenement kreeg beer Buzzy zijn eigen meet-and-greet bij het Huis van de Vijf Zintuigen. Buzzy de Beer is de mascotte van de Speeltuinbende, een landelijke beweging die inclusieve speelplekken en sociale toegankelijkheid voor kinderen stimuleert.

Het gaat om een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind. De Efteling is de komende maanden het decor van zogeheten Samenspeeldagen. In zes weekenden in april, mei en juni kunnen in totaal zeshonderd kinderen - met en zonder handicap - een dagje naar Efteling. Daarvoor mochten kinderen met een beperking maximaal vijf vrienden uitnodigen.



Uitzondering

Normaal gesproken ziet de Efteling er scherp op toe dat het park niet bevolkt wordt door figuren die niets met de sprookjeswereld te maken hebben. Voor dit initiatief werd een uitzondering gemaakt.