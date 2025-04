Bellewaerde

Wet van Murphy in Bellewaerde Park: storingskampioen Amazonia valt toch weer stil bij officiële heropening

Het is Bellewaerde Park niet gelukt om waterattractie Amazonia probleemloos te laten draaien op de openingsdag. Vorige maand beloofde het Belgische pretpark dat de technische problemen bij de veelbesproken waterbaan eindelijk achter de rug zouden zijn. Toch traden ook bij de seizoensstart technische storingen op.

Amazonia had voor Bellewaerde dé nieuwigheid van 2024 moeten worden, maar vanwege aanhoudende technische defecten werd al vrij snel na de officiële opening besloten om de attractie dicht te houden. Na maanden van werkzaamheden zou Amazonia nu alsnog "100 procent werkzaam, technisch en veilig" moeten zijn, vertelde directeur Stefaan Lemey onlangs in een videoboodschap.

Hij kreeg zaterdagochtend te maken met de wet van Murphy: ongeveer een half uur na de officiële heropening haperde de attractie opnieuw. Bezoekers moesten geëvacueerd worden. Er was sprake van een defecte motor, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Ook enkele uren later volgde een technische onderbreking.



Pijnlijk

Hoewel technische storingen altijd kunnen optreden, was de timing voor Bellewaerde Park behoorlijk pijnlijk. Amazonia zou het publiek niet meer in de steek laten, zo was de belofte. Het park had geïnvesteerd in een speciale campagne om te benadrukken hoe feilloos de attractie zou draaien, onder de noemer "Amazonijaaa".



Bij de waterbaan was zelfs een fotopunt gerealiseerd met die term. Pijnlijk genoeg kregen bezoekers zaterdag dus de kans om daar te poseren met een gesloten attractie op de achtergrond. Het management geeft aan dat er voor de komende periode geen complicaties meer verwacht worden.



Halfpipe

Amazonia is een 14 miljoen euro kostende waterbaan van fabrikant Intamin uit Liechtenstein, bestaand uit een bochtig parcours met een splash, een draaiende verticale lift, een afdaling richting een halfpipe en een vrije val. Bij de halfpipe ontstonden eerder de meeste problemen. Bootjes kwamen daar stil te staan.