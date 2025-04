GaiaZoo

Schotse hooglanders gearriveerd in dierentuin GaiaZoo

De Limburgse dierentuin GaiaZoo heeft Schotse hooglanders verwelkomd. Bezoekers worden voortaan welkom geheten door de rundersoort in het entreegebied, naast de zogeheten Toren van Gaia. Daar waren eerder lakenvelder koeien te vinden.

Twee jonge hooglanders kwamen dinsdagmiddag aan in het park in Kerkrade. "Ze wennen nog aan hun nieuwe omgeving bij het kassaplein, dus neem vooral een kijkje en geniet van de aanblik van deze dames in onze dierentuin", laat GaiaZoo weten.

Schotse hooglanders eten het hele jaar door gras. "In vele natuurlandschappen worden ze daarom als grote grazers ingezet", aldus de dierentuin. "En het zijn ook nog eens geweldig mooie dieren om naar te kijken." Later dit jaar wil GaiaZoo nog een andere diersoort introduceren in de buurt van de entree: de geelvoet-rotswallaby.