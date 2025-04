Walibi Belgium

Video: Walibi Belgium toont volledige onride-video van nieuwe achtbaan Mecalodon

Mecalodon, de nieuwe familieachtbaan van Walibi Belgium, gaat vandaag open. Wie niet wil wachten op de eerste rit kan nu al de onride-video bekijken. Het pretpark deelt online beelden van de volledige beleving, die zo'n anderhalve minuut duurt. Treinen worden drie keer gelanceerd.

Ze volgen een bochtig parcours vlak boven het water, waarbij passagiers veertien keer gewichtsloos zijn. De 925 meter lange en 15 meter hoge achtbaan van de Duitse fabrikant Gerstlauer haalt een topsnelheid van 65 kilometer per uur. Volgens Walibi gaat het om de grootste family coaster van de Benelux.

De naam Mecalodon is een combinatie van mechanica en de uitgestorven haaiensoort megalodon. Bezoekers wanen zich in een vissersdorpje, onderdeel van het nieuwe themagebied Dock World. In totaal kostte het project zo'n 35 miljoen euro.