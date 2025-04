Disneyland Paris

Merkwaardig TikTok-filmpje: tienduizenden views voor Catwoman in Disneyland Paris

Wat doet Catwoman in Disneyland Paris? Die vraag zullen veel Disney-fans zich stellen bij het zien van een opmerkelijke TikTok-video. In een dertien seconden durende video is te zien hoe een vrouw verkleed als Catwoman midden in het Disneyland Park staat, voor het kasteel van Doornroosje.

Ze draagt een zwarte catsuit, een latex masker én ze heeft een grote zweep in haar handen. De beelden verschenen op het TikTok-account van Frany Lis. Daar zijn ze de afgelopen weken al meer dan 85.000 keer bekeken. "Disney voor volwassenen", is een exemplarische reactie.

Volwassenen mogen zich in principe niet verkleden in Disneyland Paris, om verwarring met Disney-figuren te voorkomen. Tijdens sommige besloten evenementen gelden uitzonderingen, al is uitdagende kledij altijd uit den boze. Het is niet bekend of de vrouw problemen heeft gekregen met haar controversiële outfit.



DC Comics

Lis noemt zichzelf een Venezolaanse masseuse, woonachtig in Parijs. Overigens is Catwoman sowieso geen Disney-personage: ze speelt een rol in de verhalen van Batman, onderdeel van DC Comics. Dat is de grote concurrent van Disney's superheldenafdeling Marvel.