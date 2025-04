Walibi Holland

Video: zo werkt de ingenieuze lift bij Walibi-achtbaan YoY

De lift van de dubbele achtbaan YoY in Walibi Holland is voorzien van een ingenieus systeem. Een speciale techniek zorgt ervoor dat beide treinen tegelijk de top bereiken, ook al starten ze niet op hetzelfde moment. YoY is een single-rail coaster met twee verschillende banen: Chill en Thrill.

Beide tracks zijn 655 meter lang. Ze kronkelen langs en over elkaar heen, waarbij Thrill zes keer over de kop gaat. De interactie tussen beide treinen werkt alleen als ze het parcours tegelijkertijd afleggen. De speciale lift houdt rekening met drie verschillende factoren om dat voor elkaar te krijgen.

Zo verlaten de treinen niet altijd gelijktijdig het station, bijvoorbeeld omdat de beugelcontrole bij één van de banen langer in beslag neemt. Sensoren zorgen ervoor dat de trein die later arriveert de andere trein kan bijbenen op de lift: de ene ketting draait dan langzaam, de andere snel. Zo beginnen Chill en Thrill alsnog simultaan aan de rit.



Gewicht

Ook het gewicht in de treinen is een belangrijke factor. Een trein met volwassenen is bijvoorbeeld zwaarder dan een trein met kinderen. In dat geval zou de zwaardere trein sneller door de baan gaan. Op de lift worden beide treinen gewogen. Het systeem is zo geprogrammeerd dat een zwaardere trein iets later over de top heen gaat.



Tot slot speelt de bocht tussen het station en de lift mee: de groene Thrill-baan heeft de binnenbocht, die korter duurt dan de buitenbocht van de Chill-baan. Dat wordt gecorrigeerd. Wanneer er op beide banen twee treinen staan, draait de kettinglift langzaam totdat de vorige trein de remmen voor het station bereikt heeft.



Inhalen

De techniek werkt tot nu toe bijna altijd. Soms gebeurt het dat een trein veel te laat vertrekt uit het station, bijvoorbeeld door een storing, waardoor inhalen niet meer mogelijk is. In dat geval maakt de rijdende trein de rit alleen af. YoY ging zaterdag open. Sindsdien draait de attractie zonder noemenswaardige problemen.