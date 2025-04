Rabkoland

Te koop voor 58.000 euro: complete darkride met ritsysteem en decors

Op internet wordt een volledige darkride te koop aangeboden, inclusief de behuizing, het ritsysteem en alle decors. Het gaat de attractie Circus Luna uit het Poolse pretpark Rabkoland. De beleving bevindt zich in een grote circustent van 28 bij 12 meter.

Bezoekers maken een ritje langs verschillende circustaferelen met animatronics. Op Facebook probeert een handelaar de complete attractie aan iemand te slijten voor 58.000 euro, al benadrukt men dat er over de prijs onderhandeld kan worden. De 8 meter hoge tent en de karretjes stammen uit 2013, het parcours werd in 2014 vervaardigd.

Tijdens de rit zien bezoekers bewegende figuren van onder meer clowns, jongleurs, acrobaten, muzikanten, honden, olifanten, paarden en leeuwen. De animatronics zijn tussen 2002 en 2005 gemaakt door de Duitse firma Heimotion.



Twee achtbanen

Geïnteresseerden kunnen per mail contact opnemen met de verkoper: pw@dobreatrakcje.pl. Familiepark Rabkoland bevindt zich in Rabka-Zdrój, in het zuiden van Polen. Het attractieaanbod bestaat onder andere uit een reuzenrad, een zweefmolen, een schommelschip, een vrijevaltoren en twee kleine achtbanen.