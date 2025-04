Aspro Parks

Oud-directeur Dolfinarium Harderwijk (71) overleden

Een voormalig directeur van het Dolfinarium in Harderwijk is op 71-jarige leeftijd overleden. Bert van de Hoef was verantwoordelijk voor het Gelderse dierenpark als regiodirecteur bij parkengroep Aspro. Ook speelpark Linnaeushof, Deltapark Neeltje Jans en Boudewijn Seapark in Brugge vielen onder zijn leiding.

Bij Deltapark Neeltje Jans vervulde Van de Hoef decennialang de rol van algemeen directeur. Onder zijn leiding werd niet alleen gefocust op educatie, maar ook op entertainment. In plaats van een museum werd Neeltje Jans een educatief pretpark, met attracties en dieren.

"Wees kritisch en houd zulke maffe directeuren zoals ik flink scherp", zei hij in 2015 bij de vijfde verjaardag van Looopings. In het najaar van 2021, zo'n drieënhalf jaar geleden, ging Van de Hoef met pensioen. Hij bleef toen nog wel actief als adviseur voor de Aspro-parken. De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.