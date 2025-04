Walibi Holland

Foto's: nieuwe souvenircollectie rond achtbaan YoY in Walibi Holland

Een nieuwe achtbaan in Walibi Holland betekent ook nieuwe souvenirs. In de Till Ya Drop Shop, de grote souvenirwinkel in de Hall of Fame, ligt vanaf dit weekend een speciale YoY-collectie. Bezoekers kunnen T-shirts, truien, tassen en sleutelhangers in YoY-stijl mee naar huis nemen.

De kleding is zwart of wit. Naast het blauw-groene logo komt ook de slogan van de attractie vaak terug, "Ride the other side". Een regulier T-shirt kost 24,95 euro, een trui 44,95 euro. Voor een tas betalen bezoekers 6,50 euro. De prijs van een kindershirt bedraagt 19,95 euro.

Er bestaat ook een speciale YoY-pin, maar die is voorbehouden aan een select gezelschap: Walibi deelde het souvenirtje uit aan deelnemers van een testmiddag op vrijdag 4 april.



Gebied

De winkel bevindt zich bij de uitgang van lanceerachtbaan Xpress: Platform 13. In het YoY-gebied zijn vooralsnog geen producten verkrijgbaar. YoY is een 29 meter hoge dubbele single-rail coaster bestaand uit een groene en een blauwe baan: Thrill en Chill.