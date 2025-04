Efteling

Foto's: Efteling bouwt nieuwe overkapping bij De Vliegende Hollander

De uitgang van De Vliegende Hollander in de Efteling wordt voorzien van een nieuwe overkapping. Het attractiepark vernieuwt het winkeltje bij de populaire waterachtbaan. Als onderdeel daarvan krijgt de shop een ander aanzicht.

Voorheen troffen bezoekers alleen een balie met schermen aan, bedoeld om actiefoto's aan te schaffen. Nu realiseert de Efteling er een volwaardige souvenirwinkel, zoals vorig jaar al gebeurde bij de uitgang van wildwaterbaan Piraña.

"In de optisch ruimere winkel vind je fotoproducten en diverse gethematiseerde souvenirs die in het teken van het spookschip en zijn kapitein staan", liet de Efteling eerder weten over het project. De overkapping bestaat uit een houten constructie met dakpannen.



Scheepswrak

Ook in de attractie zelf wordt hard gewerkt. Vanaf vrijdag 18 april ontdekken bezoekers een vernieuwde scène bij het trotseren van De Vliegende Hollander. Op de lift komen opvarenden terecht in een brandend scheepswrak, omringd door bungelende vaten en draperieën.