Disneyland Paris

Disneyland Paris realiseert nieuw terras in Disney Village: Petite Rosalie

Disneyland Paris opent deze maand een nieuw terras in uitgaansgebied Disney Village. Bij Brasserie Rosalie wordt een nieuw zitgedeelte in de openlucht gerealiseerd, gelegen aan het water. Het concept krijgt de naam Petite Rosalie.

Disneyland Paris benadrukt dat de transformatie van Disney Village, die enkele jaren geleden in gang werd gezet, nu in een stroomversnelling is geraakt. "De oevers van Lake Disney worden daarbij niet vergeten." Men spreekt over een "gloednieuwe seizoensgebonden buitenervaring".

Het terras van 115 vierkante meter, goed voor 66 zitplaatsen, zal geopend zijn van april tot oktober, mits de weersomstandigheden het toelaten. Bezoekers nemen plaats onder beige parasols. Bij een kiosk kunnen ze snacks en kleine gerechten bestellen.



Franse keuken

Het design werd ontwikkeld in samenwerking met horecagroep Groupe Bertrand, de exploitant van Rosalie en verschillende andere restaurants in Disney Village. Op het menu staan items uit de Franse keuken, waaronder tosti's, salades, hartige crêpes en desserts.