Bobbejaanland

Bobbejaanland introduceert wachtrij voor single riders

Bobbejaanland verhoogt de capaciteit van de achtbaan Typhoon. Om lege plekken in de treinen op te kunnen vullen, wordt vanaf dit seizoen gebruikgemaakt van een speciale wachtrij voor single riders.

Daar kunnen bezoekers aansluiten die alleen zijn óf die het niet erg vinden om gesplitst te worden van hun gezelschap. De wachttijd voor single riders is doorgaans een stuk korter dan de reguliere wachttijd.

Een speciaal bord geeft in drie talen de richtlijnen weer. "Je vult lege plaatsen op in de trein. Groepen worden gesplitst. Plaatsen worden toegewezen. De wachttijd kan soms langer zijn dan de reguliere wachttijd. Veiligheidseisen gelden ook voor single riders."



Verticale lift

Het is voor het eerst dat Bobbejaanland een aparte rij voor single riders inzet. Typhoon, in 2004 gebouwd door de Duitse firma Gerstlauer, is een achtbaan van het type euro-fighter, bestaand uit een ruim 25 meter hoge verticale lift en vier inversies. Treinen razen met een topsnelheid van 80 kilometer per uur over het 670 meter lange parcours.