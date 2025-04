Efteling

Foto's: veel groen aangeplant in entreegebied Efteling

Het entreegebied van de Efteling wordt alsmaar groener. Na jaren van verbouwen komt het einde van de werkzaamheden bij de hoofdingang langzaam maar zeker in zicht. Daarbij hoort ook de beplanting: de afgelopen weken gingen rond het Huis van de Vijf Zintuigen veel bomen en planten de grond in.

Het voorplein bij het entreegebouw is sinds een paar weken weer toegankelijk. Hoewel het groen nog lang niet volgroeid is, zorgt de aanplant al wel voor een sfeervollere binnenkomst. Over drieënhalve maand dient het gebied ook als het visitekaartje voor gasten van het luxe Efteling Grand Hotel.

Zij parkeren hun auto straks voor de deur van het hotel, waarna een medewerker de wagen neerzet op de parkeerplaats. Daarvoor is een tunnel aangelegd, waar dagbezoekers sinds kort overheen wandelen. De opening van het Grand Hotel vindt plaats op vrijdag 1 augustus.



Efteldingen

Het entreegebied zal al eerder grotendeels gereed zijn. Zo gaat morgen - dinsdag 15 april - souvenirwinkel Efteldingen weer open na een make-over. Vandaag was de tijdelijke vervanger in de vorm van een blokhut al dicht.