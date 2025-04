Efteling

Foto's: Efteling Theater weer in de steigers, enkele maanden na vorige renovatie

De Efteling gaat het Efteling Theater opnieuw opknappen. Vorig jaar stond het bouwwerk al maandenlang in de steigers, namelijk van half augustus tot eind november. Toen werden de zijgevel en een deel van de voorgevel aangepakt.

Kennelijk was er toch nog werk te doen. Er zijn deze maand opnieuw steigers opgebouwd, dit keer bij een deel van de zijgevel - die vorig jaar ook al is vernieuwd - en rond de volledige façade. Volgens een woordvoerder gaat het om de tweede fase van het onderhoudsproject.

Het is nog niet duidelijk tot wanneer de klus zal duren. Ondanks rijen met bouwhekken is de theaterfoyer nog wel bereikbaar voor publiek. Efteling-theatershow Caro wordt de komende tijd meermaals per week opgevoerd. Op vrijdag 1 augustus opent even verderop het Efteling Grand Hotel.