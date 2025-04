Attractiepark Toverland

Toverland zoekt meer scare actors dan ooit: twintig extra acteurs per avond

Toverland gaat Halloween in 2025 uitbreiden. Hoewel het aantal dagen van het evenement gelijk is gebleven, worden een stuk meer acteurs gezocht voor de Halloween Nights in oktober en november. Waar men vorig jaar genoegen nam met zo'n 150 personen, hoopt het Limburgse attractiepark dit jaar ruim tweehonderd griezels aan zich te binden.

Per dag gaat het om twintig extra acteurs, vertelt een woordvoerster van Toverland aan Looopings. Het lijkt er dus op dat het park een beleving zal toevoegen. Details daarover worden later bekend. Er zijn in 2025 dertien Halloween Nights tussen zaterdag 4 oktober en zaterdag 1 november.

"Dit jaar zetten we elke avond meer scare actors in dan ooit", zegt entertainmentmanager Luke Verhoeven. "Daarom kunnen we het nodige nieuwe bloed gebruiken om ons team met zombiekrijgers, circusartiesten, heksen en dansende ondoden te versterken."



Audities

Op dinsdag 20, woensdag 21 en vrijdag 23 mei houdt Toverland audities. Aanmelden kan online via de website van het park. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Kandidaten moeten beschikbaar zijn op minimaal tien van de dertien avonden, plus tijdens de generale repetitie op woensdag 1 oktober.



Vorig jaar kreeg de organisatie nog te maken met een staking: grimeurs legden het werk op de laatste avond uit onvrede neer. Ook supervisors, showtechnici en zoneleiders overwogen te gaan staken.