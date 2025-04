Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park presenteert plan voor grote minigolfbaan

Europa-Park bouwt een grote minigolfbaan in westernstijl. Het Duitse attractiepark is momenteel bezig met een uitbreiding van het Camp Resport: Silver Lake City. Als onderdeel daarvan opent in mei Gold Rush Golf, een golfbeleving met een oppervlakte van 650 vierkante meter.

Parkdirecteur Thomas Mack deelt een ontwerp van de toevoeging op zijn X-account. "Twaalf spannende holes en veel golfplezier wachten op het hele gezin van pioniers", schrijft hij erbij. "Rode en beige rotsen, een watertoren, een mijn en huifkarren zorgen voor een echt Wild West-gevoel."

In Silver Lake City zorgt Europa-Park voor een pension met honderd kamers, nieuwe blokhutten, caravanplaatsen, een parkeergarage me 580 plaatsen, een speeltuin, kampvuurplekken, buffetrestaurant Diner Station en de Wild Horse Bar.



Tweeduizend personen

In 2026 moet het hele project afgerond zijn. Dan kunnen er in totaal ruim tweeduizend personen overnachten. Eerder waren dat er zo'n 1400.