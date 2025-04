Plopsa Group

Nieuwe Plopsa-website brengt alle parken samen

Alle Plopsa-parken hebben vanaf deze week een nieuwe website. De Plopsa Group introduceerde op plopsa.com één algemene homepage voor alle bestemmingen. Vanuit daar kan genavigeerd worden naar de verschillende pretparken, waterparken en verblijfsaccommodaties in Nederland, België en Duitsland.

De belangrijkste locatie is uiteraard het Vlaamse Plopsaland Resort, met Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, het Plopsaland Theater Hotel, Plopsaland Village, het Plopsaland Basecamp, de Studio 100 Chalets en het Studio 100 Theater.

In België bevinden zich ook Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp, Plopsaqua Landen-Hannuit en Plopsaland Ardennes, online nog aangeduid met de oude naam Plopsa Coo Ardennes. Verder is er Plopsa Indoor Coevorden in Nederland. Duitsland heeft Holiday Park Germany, dat eind juni wordt hernoemd naar Plopsaland Deutschland.



Recensies

Elke nieuwe website kent hetzelfde sjabloon: bovenaan prijkt een grote video, daaronder zijn links zichtbaar naar tickets, nieuwtjes en populaire shows en attracties. Er is ook een belangrijke plek ingeruimd voor positieve recensies van bezoekers. Voor het kleurenschema werd teruggrepen op de vorig jaar gelanceerde huisstijl van de groep, met veel paars en wit.