Belantis

Walibi-groep neemt Duits attractiepark over van Slagharen-eigenaar

Compagnie des Alpes, de parkengroep van Walibi Holland, Walibi Belgium, Bellewaerde en Parc Astérix, neemt een Duits pretpark over. Attractiepark Belantis, gelegen in de buurt van Leipzig, was sinds 2018 in handen van Parques Reunidos. Dat is de Spaanse groep achter onder meer Slagharen, Movie Park Germany en Bobbejaanland.

De Spanjaarden hebben besloten om het park per direct te verkopen aan Compagnie des Alpes, gezeteld in Parijs. Juridisch gezien gaat het om Event Park Gmbh, de exploitant van Belantis. Het is voor het eerst dat de Franse groep een Duitse bestemming overneemt.

Parques Reunidos houdt in Duitsland drie locaties over: Movie Park Germany, waterparkresort Tropcial Islands en dierenpark Weltvogelpark Walsrode. De groep verkocht onlangs nog de volledige Amerikaanse divisie, bestaand uit ruim twintig verschillende parken in tien verschillende staten. Het is niet bekend of meer Reunidos-parken te koop staan.



Schuld

Compagnie des Alpes is de laatste jaren bezig met forse investeringen in nagenoeg alle parken. In de Walibi-parken, Parc Astérix en Bellewaerde Park opende de ene na de andere attractie. Belantis daarentegen staat al jaren stil. Een marketingmanager gaf eigenaar Parques Reunidos daar in 2023 nog de schuld van.



"Ook wij horen van gasten dat er echt een nieuwe attractie nodig is", klonk het toen. "En natuurlijk kijken we naar de concurrentie: als andere parken groeien en wij stilstaan, weten we dat het zo niet langer kan." Algemeen directeur Bazil El Atassi gaf jaren geleden al aan dat hij een nieuwe achtbaan wilde neerzetten. Het moederbedrijf kwam echter niet met geld over de brug.



22 miljoen euro

In Belantis staan 27 attracties, drie winkels en zes eetgelegenheden, verspreid over negen themagebieden. De opening vond plaats in 2003. In boekjaar 2024 werd een omzet van ongeveer 11 miljoen euro gegenereerd. De onderneming vertegenwoordigt een waarde van 22 miljoen euro. Dat is minder dan wat Parques Reunidos in 2018 betaalde: 26 miljoen euro.



Er komen jaarlijks ongeveer 300.000 bezoekers. Compagnie des Alpes denkt dat aantal te kunnen verhogen tot bijna 900.000. Men ziet mogelijkheden dankzij "een dynamisch verzorgingsgebied, relatief weinig lokale concurrentie en een totale oppervlakte van meer dan 80 hectare die volledig in eigendom is". Er is nog eens 41 hectare beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingen.



Expertise

Compagnie des Alpes-directeur Dominique Thillaud noemt de overname "een geweldige kans". "Deze plek heeft voordelen die, gecombineerd met de expertise van de groep op het gebied van operationele excellentie, marketing en klanttevredenheid, ons veel vertrouwen geven in het toekomstige potentieel van het park voor ontwikkeling en prestaties."