Walibi Belgium

Walibi Belgium onthult openingsdatum nieuwe achtbaan: 5 april

De nieuwe achtbaan van Walibi Belgium gaat direct open bij de start van het nieuwe seizoen. Tot nu toe hield het Belgische pretpark zich in stilzwijgen over de openingsdatum van family coaster Mecalodon. Nu blijkt dat bezoekers komend weekend al een ritje kunnen maken.

Walibi spreekt over "de grootste family coaster van de Benelux", onderdeel van het nieuwe themagebied Dock World. Er is in totaal 35 miljoen euro in geïnvesteerd. "Vanaf 5 april kunnen bezoekers deze spectaculaire zone ontdekken, waar water en staal samenkomen in een indrukwekkende havenomgeving."

De 925 meter lange achtbaan Mecalodon vormt het hoogtepunt van het parkdeel. Passagiers worden met 65 kilometer per uur over het water gekatapulteerd. Daarnaast zijn bestaande attracties getransformeerd om in de maritieme wereld te passen, waaronder waterbaan Flash Back en lanceerachtbaan Turbine - voorheen Psyké Underground.



Walibi Pass Premiere

Bij de seizoensstart op zaterdag is Dock World tussen 10.00 en 12.00 uur exclusief geopend voor abonnementhouders, onder de noemer Walibi Pass Premiere. Vooraf reserveren is verplicht. Daarna mag iedereen de nieuwigheden ontdekken.