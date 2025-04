Efteling

Nieuw Efteling-restaurant Saga opent vrijdag: dit staat er op het menu

In de Efteling opent deze week een nieuwe eetgelegenheid: Restaurant Saga, onderdeel van het vernieuwde Efteling Wonder Hotel. Hotelgasten en dagbezoekers kunnen er vanaf vrijdag aanschuiven voor een diner. Ze krijgen een driegangenmenu voorgeschoteld met vier of vijf gerechten, voor 39,50 of 45 euro per persoon.

Het is ook mogelijk om losse gerechten te bestellen, voor 12 tot 16 euro per stuk. Restaurant Saga werkt met hoofdstukken: wie voor een menu kiest, mag vier of vijf gerechten selecteren uit drie verschillende hoofdstukken - maximaal twee per hoofdstuk.

Het eerste hoofdstuk bestaat uit acht opties: bruschetta, carpaccio, bietensalade, meloen met Ganda-ham, zalmtartaar, pompoenmuffin, seizoenssoep en kiptaco's. Hoofdstuk twee telt zeven reguliere mogelijkheden: gefrituurde kipstukjes, spareribs, ravioli, vis van het seizoen, geroosterde bloemkool, gnocchi en fish and chips.



Diamanthaas

Verder kan gekozen worden voor diamanthaas met geroosterde asperges of twee kleine hamburgers, maar daarvoor moet 2,50 euro bijbetaald worden. Het derde en laatste hoofdstuk omvat de nagerechten: citrusparfait, rood fruit, chocolade, een kaasplankje en koffie met zoetigheden.



Tegen bijbetaling zijn er nog zes verschillende bijgerechten: salade, friet, loaded sweet potato fries, seizoensgroenten, gebakken paddenstoelen en brood met dips. De Efteling noemt het concept "een reis vol smaken en verhalen uit de Efteling". Men serveert bewust kleinere porties, zo valt te lezen op de kaart. "Zodat je van meerdere gerechten kunt genieten."



De Hoffelijke Heraut

's Middags wordt gebruikgemaakt van een aparte lunchkaart. Restaurant Saga is de opvolger van De Hoffelijke Heraut uit 1992, voor het laatst gerenoveerd in 2013. De volledige benedenverdieping van het hotel ging de afgelopen maanden op de schop, inclusief de lobby en alle horecalocaties. Vrijdag vindt de heropening plaats.