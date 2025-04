Efteling

Efteling deelt nieuwe beelden van Efteling Wonder Hotel: heropening over twee weken

De Efteling laat meer zien van het vernieuwde Efteling Wonder Hotel, dat over twee weken weer opengaat na een grote verbouwing. In de aanloop naar de heropening verschijnen nieuwe designs van de benedenverdieping. Ook wordt de naam van een eetgelegenheid onthuld: Restaurant Saga.

Nadat in 2021 al veel kamers een make-over kregen en in 2023 de buitenzijde werd vernieuwd, ging dit jaar de begane grond op de schop. "Waar de verdiepingen erboven samen het luchtkasteel vormen, krijgt de parterre nu meer de functie van het basisstation, de machinekamer van waaruit het luchtkasteel wordt bestuurd", zegt de Efteling erover.

In de nieuwe lobby staan vitrinekasten met Efteling-souvenirs. Via de lounge bereiken gasten het horecagedeelte. Daar wordt ook het ontbijt geserveerd. Lunchen kan tussen 12.00 en 16.00 uur. 's Avonds biedt Restaurant Saga "een speels menu met meerdere kleinere gerechtjes met toegankelijke smaken voor de hele familie".



Hoofdstukken

Daarbij vormden verhalen uit de Efteling een inspiratiebron. "Daarom bestaat het menu niet uit gangen, maar uit hoofdstukken." Een driegangenmenu met vier gerechten kost 39,50 euro, voor vijf gerechten moet 45 euro afgerekend worden. Parkgasten zonder hotelovernachting zijn, net als voorheen, welkom voor een diner.



Veder krijgt het Efteling Wonder Hotel een eigen mascotte met een bijbehorende entertainmentact: Juul Verreweg. Hij is volgens het verhaal een WonderVaarder. "Elke avond vult hij samen met de kinderen de bollen van de Moby, de WonderDroomMobiel, met dromen. Zo verzamelen ze genoeg DroomStoom om het hotel te laten opstijgen."



Speelgedeelte

Er is ook een interactief speelgedeelte toegevoegd, met de zogenoemde Dromenvaarder: een navigatie-instrument. Kinderen kunnen als het ware zelf het hotel besturen. Ze navigeren het luchtkasteel naar een Efteling-rijk, terwijl boven hen planeten draaien. Op vijf losse schermen zijn games te spelen.