Plopsaland Ardennes

Drie verschillende Plopsalanden: ook pretpark in Wallonië gaat Plopsaland heten

Er bestaan straks drie verschillende Plopsalanden. Naast vlaggenschip Plopsaland De Panne en Plopsaland Deutschland - het voormalige Holiday Park - krijgt ook Plopsa Coo een andere naam. In plaats van Plopsa Coo Ardennes wordt het park in Wallonië voortaan Plopsaland Ardennes genoemd.

Dat heeft Plopsa zojuist officieel bekendgemaakt. De naamsverandering wordt "een krachtige stap in haar Europese groeistrategie" genoemd. "Door de naam Plopsaland voortaan te gebruiken voor al haar outdoorparken, wil Plopsa één sterk en herkenbaar merk bouwen over de landsgrenzen heen."

Marketingdirecteur Xavier Verellen ziet de aanpassing als "een bewuste en logische stap". "Met één krachtige en herkenbare merknaam vergroten we onze zichtbaarheid, versterken we onze positionering in het buitenland en maken we het voor bezoekers eenvoudiger om onze parken te herkennen."



Watervallen

Hoewel Plopsaland Ardennes gelegen is bij de beroemde Watervallen van Coo, verdwijnt de term Coo na 49 jaar uit de naam van het park. De trekpleister opende in 1976 als Télécoo. Eind 2005 volgde de overname door Plopsa. Komende zomer opent een nieuw themagebied rond Maya de Bij, met drie familieattracties.



Bij de veranderingen hoort ook een volledig nieuwe Plopsa-website, die vandaag gelanceerd wordt. De indoorparken in Hasselt en Coevorden blijven vallen onder het merk Plopsa Indoor. Verder zijn er nog de Plopsaqua-waterparken en een kleinschalig overdekt park in Antwerpen: Plopsa Station Antwerp.