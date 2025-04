Dolfinarium

Nog steeds veel onnatuurlijk gedrag in shows Dolfinarium: overheid grijpt in

Het Dolfinarium krijgt een flinke tik op de vingers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens het agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overtreedt het dierenpark in Harderwijk op zeker twintig punten de wet, door dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen onnatuurlijk gedrag te laten vertonen in shows. Het management ontkent de aantijgingen en tekent bezwaar aan.

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek nam de RVO het Dolfinarium onder de loep. Daarbij zijn de voorschriften uit de dierentuinvergunning vergeleken met actuele beelden uit het park. De conclusie: afspraken uit het verleden worden niet nagekomen, want dieren doen nog steeds onnatuurlijke kunstjes in voorstellingen.

Voorbeelden zijn trainers die aan de vinnen van dolfijnen hangen. Ook moeten dolfijnen over hun trainers heen springen en duwen ze trainers voort met hun neus. Walrussen klappen, zwaaien en spuiten bezoekers zat, zeeleeuwen zwaaien met hun vinnen en zeehonden steken op commando hun tong uit.



Clowneske wijze

"Het zet de dieren op een clowneske wijze neer", valt te lezen in een lijst met twintig voorbeelden van geconstateerde overtredingen. Sommige gedragingen zouden toegestaan kunnen worden als er een educatieve boodschap aan verbonden wordt, maar die ontbreekt meestal. De zogenoemde last onder dwangsom is ondertekend door de staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.



Het handhavingsverzoek kwam van de stichting Bite Back. "Er is sprake van een veelvoud aan onnatuurlijke trucjes die de dieren moeten doen", zegt een woordvoerder van de dierenrechtenorganisatie. "Bij andere trucjes ontbreekt verder enige educatieve waarde, waardoor ze louter dienen als vermaak van bezoekers. Dat is absoluut niet de bedoeling."



Sluiting van het park

Het Dolfinarium krijgt van de RVO tot vrijdag 11 april de tijd om de shows aan te passen. Als de ongewenste handelingen daarna nog steeds onderdeel zijn van de show, kan het park een boete krijgen: 2000 euro per overtreding, met een maximum van 10.000 euro. Ook kan de overheid overgaan tot een gedeeltelijke sluiting van het park.



Bite Back hoopt op rigoureuze maatregelen. "Keer op keer is het duidelijk geworden dat het Dolfinarium niet kan voldoen aan de natuurlijke behoeften van de dieren. Wat ons betreft is het dan ook tijd om de vergunning in te trekken en een einde te maken aan dit achterhaalde vermaak."



Inspectie

Het Dolfinarium kan zich niet vinden in de conclusies van de RVO. Volgens parkmanager Alex Tiebot staan de interpretaties haaks op de bevindingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een inspectie in mei vorig jaar. "Daarbij is expliciet vastgesteld dat er géén sprake was van onnatuurlijk gedrag of ongewenste gedragingen tijdens de voorstellingen en educatieve programma's."



Tiebot zegt dat losse videofragmenten van onnatuurlijke gedragingen, beoordeeld door de RVO, "de volledige educatieve context waarin dit plaatsvindt" missen. Men wil niet op alle details reageren in de media, maar het park gaat wel in bezwaar. "Als er sprake is van een veranderde kijk op de implementatie van bestaande regels, gaan we daarover graag in gesprek. Maar een dwangsom opleggen is niet de manier."