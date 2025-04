Freizeitpark Schloss Beck

Duits pretpark, gelegen naast Movie Park, bouwt waterspeeltuin

Een Duits familiepark opent komende zomer een nieuwe waterspeeltuin. Het gaat om Freizeitpark Schloss Beck, gelegen pal naast Movie Park Germany. Hoewel het kleinschalige attractiepark al decennia in de schaduw staat van de grote broer, wordt er nog regelmatig geïnvesteerd in vernieuwingen en toevoegingen.

In 2025 is dat een 'Wasserspielplatz' met onder meer bruggen, tonnen, stuwdammen, waterspellen en een waterrad met een glijbaan. "De kantelbare emmers en de fontein zorgen voor extra verkoeling op warme zomerdagen", laat het park weten.

Bezoekers kunnen ook nat gespoten worden door kikkers. "We zijn blij dat we onze gasten een plek kunnen bieden waar ze stoom kunnen afblazen en tegelijkertijd van de natuur kunnen genieten", zegt directrice Katharina Graveland-Kuchenbäcker van Schloss Beck.



Kasteel

Het bedrijf stak 2 miljoen euro in de speelplek. Daarmee is het de grootste investering in een attractie in de geschiedenis van het park. Schloss Beck werd vernoemd naar het kasteel op het terrein, dat stamt uit de achttiende eeuw. Het pretparkgedeelte bestaat sinds 1966.