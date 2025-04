Efteling

Video: dit is dus de reden dat Efteling-bezoekers niet mogen eten bij Raveleijn

Eten op de tribune van de Efteling-show Raveleijn is verboden. Waarom die regel is ingevoerd, werd vanmiddag weer eens duidelijk. In de stuntvoorstelling worden raven gebruikt. De dieren komen af op etenswaren.

Bij aanvang van de show besloot een raaf niet de gebruikelijke route te volgen, maar het publiek in te vliegen, richting een jongen die - tegen de regels in - aan het eten was. De vogel griste een hapje uit de handen van de knul en ging ermee vandoor.

Even later dook de raaf opnieuw onder de banken, om etensrestanten op te peuzelen. Een Efteling-medewerker keek ondertussen machteloos toe. Beelden van het voorval belandden bij Looopings.



Voor het laatst

Raveleijn wordt geproduceerd door het team achter het Franse themapark Puy du Fou, gespecialiseerd in shows met paarden en vogels en andere dieren. De voorstelling is dit seizoen voor het laatst te zien in de huidige vorm. In 2026 presenteert de Efteling een alternatief, vermoedelijk zonder dieren.