Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn opent winkeltje met snoep, snacks en souvenirs

Avonturenpark Hellendoorn heeft een verkoopbalie omgebouwd tot een winkeltje. Bezoekers mogen voortaan binnenstappen in Het Paviljoen, gelegen tussen kindergedeelte Dreumesland en speelgebied De 3 Geheime Torens. Het aanbod bestaat uit snoep, snacks en souvenirs.

Voorheen konden bezoekers er voornamelijk terecht voor koffie. Het horecapunt was vaak gesloten. Door een oud-Hollands snoepwinkeltje te realiseren, hoopt Hellendoorn de locatie vaker open te kunnen stellen.

Er staan zowel voorverpakte lekkernijen als snoepbakken om uit te scheppen. Op souvenirgebied biedt men voornamelijk knuffels en pins aan. "Voor ouders is het een ideale locatie om plaats te nemen op het terras, met uitzicht op de spelende kinderen", vertelt een woordvoerder aan Looopings.



Indeling

Een andere verandering op horecagebied is de komst van bestelzuilen. Op verschillende plekken in het park kunnen bezoekers nu bestellingen plaatsen en afrekenen via schermen. Verder kreeg de grote souvenirwinkel bij de in- en uitgang een nieuwe indeling.