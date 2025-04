PortAventura World

Vakbonden dreigen met staking in PortAventura tijdens Pasen

Het personeel van het Spaanse pretparkresort PortAventura World zal het werk neerleggen met Pasen. Dat hebben vakbonden aangekondigd. Ze eisen naar eigen zeggen "een fatsoenlijke arbeidsovereenkomst". Op zaterdag 19 april moet daarom een 24 uur durende staking plaatsvinden. PortAventura is van plan om gewoon geopend te blijven voor publiek.

Onderhandelingen over een nieuwe cao, die in december begonnen, zijn stukgelopen. Volgens vakverenigingen wil PortAventura de rechten van werknemers inperken, door langere werkdagen te eisen terwijl men minder betaalt voor overuren en andere toeslagen.

De ondernemingsraad, waar verschillende vakbondsvertegenwoordigers onderdeel van uitmaken, meldt dat de standpunten van beide partijen behoorlijk ver uit elkaar liggen. Vakbond UGT sluit meer stakingen niet uit. PortAventura zegt bereid te zijn om te blijven onderhandelen, ook al is er de afgelopen maanden geen progressie geboekt.



Belangrijk

Het paasweekend is een belangrijk moment voor de trekpleister in badplaats Salou. Er worden duizenden bezoekers verwacht. Enkele jaren geleden dreigden de vakbonden ook al met een staking in PortAventura. Toen sloten de betrokkenen op het laatste moment een akkoord, zodat bezoekers geen last ondervonden van het conflict.