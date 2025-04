Attractiepark DippieDoe

Brabants pretpark DippieDoe komt met eerste eigen pin: 'Must-have'

Het Brabantse pretpark DippieDoe stort zich in de wereld van pins. De bestemming in Best lanceert voor het eerst een eigen pin, in de vorm van het DippieDoe-logo. Park- en marketingmanager Michelle de Bresser noemt het "een must-have voor verzamelaars".

"Dit collector's item is speciaal ontworpen voor bezoekers die een tastbare herinnering aan hun dagje uit willen meenemen." DippieDoe heeft gemerkt dat pins razend populair zijn onder pretparkfans. Daar besloot men op in te spelen. En wat De Bresser betreft is de eerste pin, die 3,99 euro kost, pas het begin.

"We hopen in de toekomst nog meer iconische attracties en parkfiguren in pinvorm uit te brengen." Fans kunnen suggesties voor een nieuw ontwerp achterlaten via de socialmedia-kanalen van het park. Na de zomervakantie verschijnt in ieder geval een speciale pin van halloween-evenement DippieBoe.