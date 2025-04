Movie Park Germany

Foto's: Movie Park Germany vernieuwt SpongeBob-achtbaan

Movie Park Germany heeft de SpongeBob-achtbaan Ghost Chasers vernieuwd. De achterwand van de rollercoaster was al geruime tijd in slechte staat. Daarom kwam er een nieuwe achtergrond, met een bedrukt zeil in plaats van een schildering. Daarop staan afbeeldingen van bubbels, anemonen, koralen en kwallen.

Het Duitse pretpark koos bewust voor een onderhoudsvriendelijke oplossing. Dezelfde techniek werd eerder toegepast bij de façade van waterbaan Terra Magma in zusterpark Bobbejaanland. Eigenlijk had het project vorig jaar al afgerond moeten worden.

Ghost Chasers is een wild mouse van de Duitse fabrikant Mack Rides, geopend in 2000. Aanvankelijk heette de achtbaan Tom and Jerry's Mouse in the House. Toen Movie Park de Looney Tunes-licentie verloor, kwam de attractie in het teken te staan van Bikini Bottom uit de Nickelodeon-serie SpongeBob SquarePants.



Podium

Even verderop werd vorig jaar botsauto-attractie Back at the Barnyard Bumpers verwijderd. Op die plek is nu een overdekt podium te vinden, waar de dansvoorstelling Let's Party mit den Nickelodeon Toons te zien is.