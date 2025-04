Thorpe Park

Engels pretpark waarschuwt vegan bezoekers: je kunt insecten binnenkrijgen tijdens achtbaanrit

Het Engelse attractiepark Thorpe Park raadt vegans aan om de spectaculaire achtbaan Hyperia over te slaan. De reden: tijdens de rit kun je op hoge snelheid per ongeluk insecten binnenkrijgen, terwijl veganisten een diervrij dieet volgt. De waarschuwing verscheen dinsdag op social media, uiteraard als 1 aprilgrap.

"We geven een dieetwaarschuwing aan onverschrokken thrillseekers die klaar zijn om onze recordbrekende achtbaan Hyperia te proberen", aldus Thorpe Park. "Met de hoge snelheid en intensiteit van de rit, is Hyperia wellicht niet geschikt voor veganisten omdat het ontwijken van insecten in de lucht geen optie is."

Er zou zelfs een speciaal bord worden onthuld bij de ingang, met een waarschuwing voor onverwachte proteïnen". "Zodat onze veganistische gasten twee keer nadenken voordat ze instappen." Het pretpark, gelegen in de buurt van Londen, zegt op meerdere vlakken grenzen te willen verleggen. "En nu testen we ook de grenzen van dieetvoorkeuren."



Drie inversies

Inmiddels heeft Thorpe Park toegegeven dat bericht een grap is. Hyperia, geopend in mei vorig jaar, is de hoogste en snelste achtbaan van Engeland, met een topsnelheid van zo'n 130 kilometer per uur. De 72 meter hoge en 995 meter lange coaster bevat drie inversies en andere bijzondere elementen.