Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Attractiepark Slagharen in het teken van magie tijdens eerste editie Magic Spring Festival

In Attractiepark Slagharen komen bezoekers deze lente overal magie tegen. Het Overijsselse pretpark staat tot begin mei in het teken van illusies en goochelen, tijdens de eerste editie van het Magic Spring Festival. Hoogtepunt is een nieuwe theatershow met illusionist Nigel Otermans.

Samen met een assistent en een Red Bandit toont hij in sneltreinvaart verschillende illusies aan het publiek, van verschijn- en verdwijntrucs tot een zweefact. Er komen ook brandende fakkels, zwaarden en vliegende kaarten in voor. De twintig minuten durende Magic Show vindt plaats in het vernieuwde American Circus Theater.

Otermans, die eerder al te zien was in Toverland, is niet de enige illusionist in Slagharen. Op een buitenpodium bij reuzenrad Big Wheel verschijnt een straatgoochelaar die zichzelf eerst voorstelt als Dangerous Danny, maar zich al snel verbetert en - op zoek naar een suffere naam - kiest voor Goochelaar Joost.



Music Hall

Joost haalt wisselende trucjes uit met jonge toeschouwers, in korte showtjes tussen 14.00 en 16.30 uur. De Music Hall huisvest de bestaande lenteshow van mascottes Randy en Rosie, waarin gegoocheld wordt met bloemen. Beide wasberen zijn ook te ontmoeten in een speciale illusionistenoutfit.



Verder laat Burgemeester Bright zich dit voorjaar voor het eerst zien. Rond sluitingstijd wordt het Magic Spring Festival afgesloten met een Spring Parade. Het evenement vindt na dit weekend nog dagelijks plaats van zaterdag 19 april tot en met maandag 5 mei.