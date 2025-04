Walibi Holland

Video: Walibi Holland zet drie achtbanen in de spotlights bij opening nieuwe coaster YoY

Walibi Holland heeft op een bijzondere manier geknipoogd naar het verleden bij de officiële opening van de nieuwe achtbaan YoY. Bij de openingsceremonie van de dubbele single-rail coaster was ook een bijzondere rol weggelegd voor drie omliggende achtbanen: Condor (1994), Xpress: Platform 13 (2000) en Goliath (2002).

Voordat YoY in beweging werd gezet, maakten de drie oude coasters een rondje. Dat ging gepaard met muziek en vuurwerk. Bij Xpress klonk de filmsoundtrack van Superman, een verwijzing naar het oorspronkelijke thema van de lanceerachtbaan.

De attractie opende 25 jaar geleden als Superman: The Ride. Voor Goliath werd teruggegrepen op de originele epische muziek uit het openingsjaar. Uiteindelijk was YoY aan de beurt. Zangeres Emmaly Brown zong een eigen versie van het lied Jump for Joy van 2 Unlimited. Ondertussen werden rookfakkels ontstoken en ging vuurwerk de lucht in.



Straatacts

Ter gelegenheid van de opening had Walibi gezorgd voor dansers, verschillende straatacts en interactieve installaties. Directrice Mascha Taminiau vertelde in haar speech dat ze inmiddels een voorkeur heeft voor de Thrill-baan. "Maar de meningen zijn verdeeld, heb ik gisteren al gehoord."