Walibi Holland

Video: dit vinden pretparkfans van de nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland

Walibi Holland heeft tweehonderd pretparkfans vanmiddag de kans gegeven om de gloednieuwe achtbaan YoY alvast uit te proberen, nog vóór de officiële openingsceremonie. Looopings was erbij en sprak met enkele prominente gezichten over hun ervaring. YoY is een dubbele single-rail coaster, bestaand uit de banen Thrill en Chill.

De toevoeging wordt gepresenteerd als 's wereld eerste single-track dual coaster, met een topsnelheid van 80 kilometer per uur en een hoogte van 29 meter. Passagiers zitten achter elkaar: elke trein heeft acht losse zitplaatsen. Beide banen zijn 655 meter lang. Waar de groene Thrill-track zes keer over de kop gaat, kent de blauwe Chill-track geen inversies.

Dat wil echter niet zeggen dat Chill garant staat voor een kalm ritje: ook de blauwe baan kan vrij ruig zijn, afhankelijk van de plek in de trein. De bescheiden thema-elementen werden gebaseerd op de natuur en het water, met verwijzingen naar wortels, bladeren en koraal. De ingang bestaat uit een enorme boom. Het idee is dat het land en de zee in harmonie met elkaar zijn, zoals Thrill en Chill dat ook zijn.



Goliath

Deelnemers aan de fanmiddag werden verwelkomd door algemeen directrice Mascha Taminiau en productiemedewerker Scott Bravenboer. Aanwezigen ontvingen een polsbandje en een exclusieve YoY-pin. Taminiau vertelde hoe blij ze was dat dit gedeelte van het park eindelijk toegankelijk is voor het grote publiek, inclusief een bijzonder uitzicht op de eerste afdaling van de bekende coaster Goliath.



Ze benadrukte dat een rit in YoY geen wedstrijdje is: het idee is dat bezoekers de baan samen beleven. De directrice koos bewust opnieuw voor een samenwerking met de Amerikaanse firma Rocky Mountain Construction, hetzelfde bedrijf dat eerder de hybrid coaster Untamed realiseerde. "We werken niet met koekenbakkers", zei ze over de keuze voor de Amerikanen.



Genodigden

Looopings sprak met onder meer Niels Kooyman, Ruben Koet van Xtremerides, Vincent Bouritius van DavincstyleGames, Myrthe Veth en Emile Vierus van Theme Park Late Night en Simon de Bruijn van Themepark Adventures. De officiële opening vindt zaterdag rond 12.00 uur plaats, in het bijzijn van journalisten en andere genodigden. Vanaf 14.00 uur mag iedereen de coaster uitproberen.