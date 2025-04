Walibi Holland

Tosti's, taart en uitzicht op YoY: dit is Flavors in Walibi Holland

Bij de nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland hoort ook een nieuw verkooppunt: Flavors. De horecalocatie bevindt zich aan de rand van het gebied, naast de vijver bij lanceerachtbaan Xpress: Platform 13. Op het menu staan tosti's, zoete lekkernijen, ijs en slush.

Voor Flavors werd een oud bouwwerk hergebruikt: in het verleden was hier onder meer spookhuis The Final Slay Ride te vinden. Nu kunnen bezoekers er onder meer drie soorten croque-monsieurs bestellen, voor 8,95 euro per stuk: tomaat en mozzarella, ham-kaas of pulled chicken.

Er zijn ook kindertosti's in de varianten kaas en ham-kaas. Die kosten 3,75 euro, of 6,50 met appelsap. Voor taartjes en cakejes moet 4,50 euro afgerekend worden. Bezoekers kunnen plaatsnemen onder een grote overkapping of op twee grote terrassen aan het water, met uitzicht op Xpress, Goliath en YoY.



Speeltuintje

Er werd ook een klein speeltuintje aangelegd. Het YoY-gebied is op twee manieren bereikbaar, namelijk via het plein voor achtbaan Goliath en via een paadje achter hoedenmolen Los Sombrerors. De laatstgenoemde route, die niet rolstoelvriendelijk is, was op de openingsdag alleen in gebruik als uitgang.