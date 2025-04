Skyline Park

Dit is het slechtste pretpark van Europa volgens pretparkvlogger Niels Kooyman

Het allerslechtste pretpark van Europa staat in Duitsland. Tot die conclusie komt de bekende Nederlandse pretparkvlogger Niels Kooyman. Hij bracht afgelopen zomer een bezoek aan Skyline Park, gelegen in de Duitse deelstaat Beieren. In een videoreportage van zo'n achttien minuten laat hij zien wat hij daar aantrof.

Skyline Park wordt gerund door een kermisfamilie. Kooyman ziet het zelf meer als een "laatste rustplaats om te sterven, voor de kermisattracties". Het dagje uit begint positief, met een gratis parkeerplek, een gratis overnachting in een caravan en een ontbijtje voor slechts 2 euro.

Al snel gaat het bergafwaarts, als blijkt dat nagenoeg alle medewerkers zich onvriendelijk en onbeschoft gedragen. Kooyman treft ook meerdere personeelsleden aan die staan te roken tijdens hun werkzaamheden bij een attractie.



Te klein

Veel attracties vallen bovendien in de categorie vergane glorie. Zo lijkt het spookhuis aan het einde van zijn Latijn. Andere attracties zijn operationeel zonder toezicht. In een spinning coaster zag de vlogger een kind zitten dat volgens hem overduidelijk te klein was en bijna uit het karretje viel.



Beugelcontroles blijken sowieso een overbodige luxe voor veel werknemers van Skyline Park. En bij achtbaan Sky Wheel laat een medewerker de trein gewoon vertrekken, terwijl het systeem dat eigenlijk niet toestaat vanwege een technische storing.



Veiligheid

Kooyman sloeg enkele attracties over vanwege twijfels over de veiligheid, waaronder de gigantische zweefmolen Allgäuflieger. "Ik zag hoe ze hier omgingen met de attracties en ik wilde eigenlijk niet dood", zegt hij onomwonden.



Ondanks de reeks absurde ervaringen zag Kooyman er wel de humor van in. "Wij hebben uiteindelijk wel heel erg kunnen lachen om alles wat we gezien hebben, want het ging van het ene naar het andere en het werd steeds bizarder. Wij hebben gewoon nog nooit dit soort dingen meegemaakt in een pretpark."



Vreselijke dag

Al met al lijkt Skyline Park meer op een veredelde kermis dan op een attractiepark, aldus Kooyman. "Ik weet ook niet of het de naam pretpark mag hebben. Maar goed, het bestaat wel nog steeds." De kenner raadt zijn kijkers af om komende zomer een kijkje te gaan nemen. "Ik denk dat je een vreselijke dag gaat hebben."