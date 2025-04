Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn zet na vier jaar alweer een nieuwe trein op achtbaan Balagos

Balagos, de klassieke loopingachtbaan van Avonturenpark Hellendoorn, is afgelopen winter voorzien van een nieuwe trein. Dat is opvallend, omdat de rollercoaster vier jaar geleden ook al een nieuwe trein kreeg. Die karretjes bleken echter niet helemaal geschikt voor het baantype.

Vanwege het hoge gewicht bleek de rail te veel te slijten, vertelt algemeen directeur Rens-Jan van Vliet. Daarom is nu gekozen voor een lichtere trein van Sunkid, het Duits-Oostenrijkse bedrijf dat ook de vorige trein leverde. Balagos, geopend in 1990, werd gebouwd door de Limburgse fabrikant Vekoma. De eerste drie decennia heette de coaster Tornado.

De nieuwe Sunkid-trein zorgt voor een soepele rit. Dankzij het lichtere gewicht en een nieuwe terugrolbeveiliging is de attractie ook stiller dan voorheen. Er wordt wederom gebruikgemaakt van heupbeugels, net als bij de voorganger. Wat verder opvalt, is dat passagiers bijzonder veel beenruimte hebben.



Pleasurewood Hills

Naast Balagos investeerde Hellendoorn dit jaar ook in twee andere achtbanen. De overdekte coaster Rioolrat onderging een grote opknapbeurt en bij de spinning coaster RidderStrijd zijn de gondels verstevigd, om de attractie minder storingsgevoelig te maken. De oude Balagos-trein ging naar de boomerang coaster Wipeout in het Engelse zusterpark Pleasurewood Hills.