Avonturenpark Hellendoorn

Youtuber laat zien hoe hij 's nachts inbreekt bij Avonturenpark Hellendoorn: 'Niemand kan ons pakken'

Avonturenpark Hellendoorn heeft nachtelijk bezoek gehad van twee youtubers. Jamie Sanders en een compagnon sprongen onlangs over het hek van het Overijsselse attractiepark heen. Dat deden ze door via een elektriciteitskastje langs prikkeldraad te klimmen.

In een video van ruim elf minuten op YouTube-kanaal Yung Jamie maken de twee vol zelfvertrouwen een wandeling door het gesloten pretpark. Ze nemen achtereenvolgens een kijkje bij spinning coaster RidderStrijd, spookhuis Witch House, kindergebied Dreumesland, boomstambaam Wild Waterval, zweefmolen Piraat Enterhaak en schommelschip Het Galjoen.

"I am the king of Adventurepark Hellendoorn, yeah yeah yeah", roept Sanders in het Engelstalige filmpje. Bij RidderStrijd werd een rotspartij met een drakenkop beklommen. In het spookhuis valt een tafel om. Na wat duw- en trekwerk lukt het om de schommelboot in beweging te brengen.



Liftheuvel

Later komen de botsauto's van Fort Knalkruit, de Oldtimers en wildwaterbaan Sungai Kalimantan in beeld, net als een winkel "met zooi en spullen die je niet nodig hebt". Eenmaal aangekomen bij familieachtbaan Donderstenen wandelt de youtuber de liftheuvel op. Hij doet hetzelfde bij loopingcoaster Balagos.



Verder leeft de knul zich uit in Aquaventura Slidepark en bij enterprise Tarantula Magica. Hij neemt ook een duik in het water, "in de naam van Jezus". Na een paar uur klimmen Sanders en de vriend weer naar buiten, zonder betrapt te worden. "Wij zijn ongrijpbaar, niemand kan ons pakken", klinkt het.



Aangiftes

De directie van Hellendoorn zegt aangifte te willen doen tegen de illegale bezoekers. Eerdere aangiftes haalden kennelijk niets uit, want de videomaker is nog steeds op vrije voeten. Hij brak de afgelopen jaren al in bij Bellewaerde Park, Plopsaland De Panne, Toverland, Bobbejaanland en Attractiepark Rotterdam.