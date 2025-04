Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands: koppels kunnen nu ook scheiden in de dierentuin, alleen op 1 april

Wildlands geeft bezoekers op 1 april de kans om niet alleen ín, maar ook uít het huwelijksbootje te stappen. Het is al langer mogelijk om te trouwen in het Drentse dierenpark. "Maar steeds vaker kregen we de vraag: kun je er ook scheiden?", meldt de dierentuin op social media.

Daarom introduceert Wildlands naar eigen zeggen de "scheidingsexpeditie". "Stap samen in een bootje op de Rimbula River voor een laatste gezamenlijke reis. Overwin de stromingen, neem afscheid bij de oever en zet weer voet aan wal... als vrije vogels."

Rimbula River is de vaartocht door de tropische kans in parkdeel Jungola. Koppels die overwegen om het bijzondere arrangement daadwerkelijk te boeken, vissen helaas achter het net: het ludieke initiatief is vanzelfsprekend een 1 aprilgrap. "Grijp deze unieke kans alleen op 1 april", benadrukt het dierenpark.



Olifantenvallei

Wildlands Adventure Zoo is een officiële trouwlocatie van de gemeente Emmen. Er zijn zes aangewezen plekken voor een ceremonie: de Olifantenvallei, de Jungle Arena, de Leeuwensteiger, de Bavianenarena, Kifaru Ranger Station en het overdekte terras bij Momma's Restaurant, met uitzicht over de savanne.