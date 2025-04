Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland in promotiefilmpje voor jubileumseizoen: 'Beter dan Disneyland'

Plopsaland De Panne is beter dan Disneyland Paris. Die opvallende boodschap brengt Plopsa over in een promotiefilmpje voor het nieuwe seizoen. In een reclamevideo worden bekende Vlamingen gevraagd naar hun mening over het pretparkresort, dat 25 jaar bestaat in 2025.

Tientallen beroemdheden kregen van Plopsa afgelopen weekend een gratis all-inclusive-verblijf in het attractiepark en in het Plopsaland Theater Hotel, voor hun hele gezin. Eén van de gasten was de bekende Belgische advocaat Omar Souidi.

Hij vertelt in het filmpje dat zijn kinderen gecharmeerd zijn van Disney. Toch komt Plopsa wat hem betreft op de eerste plek. "Ze gaan heel graag naar Disneyland, maar ik vind hier de ontvangst veel beter eigenlijk", klinkt het.



Veel gastvrijer

Souidi, die mocht verblijven in de Samson & Marie Luxe Suite, hemelt het Plopsa-resort graag op. "Veel persoonlijker, veel gastvrijer." Het Plopsa-team was in zijn nopjes met het opmerkelijke citaat: de tekst "Beter dan Disneyland" verschijnt pontificaal in beeld.