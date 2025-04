Speelpark Sprookjeshof

Pretpark in Drenthe organiseert festival speciaal voor kinderen

In een Drents pretpark vindt komend weekend een festival voor kinderen plaats. Onder de noemer Het Kinderfestival ontvangt Speelpark Sprookjeshof in Zuidlaren verschillende personages en artiesten, waaronder Ernst en Bobbie, Brandweerman Sam, Woezel & Pip en Fien & Teun.

Ook actrice en presentatrice Fenna Ramos is aanwezig, net als de figuren uit de serie Het Zandkasteel. Naast de reguliere optredens wordt onder meer gezorgd voor poppentheater, workshops en een circus. Reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge presenteert een quiz. Kinderen kunnen zich laten schminken.

Verder laat Sprookjeshof-mascotte Ollie zich voor het eerst in levenden lijve zien. Het Kinderfestival vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 april, van 10.00 tot 18.00 uur. Beide dagen kennen een ander programma. Dagkaarten kosten 22,50 euro. Combitickets voor beide dagen worden online verkocht voor 40 euro.



Uniek en onderscheidend

De eerste editie van het evenement was vorig jaar volledig uitverkocht. Daarom pakt men het festival nu grootser aan, met een groter podium en meer activiteiten. "We doen ons uiterste best om iets neer te zetten dat absoluut uniek en onderscheidend is in Nederland", vertelt een woordvoerder aan Looopings.