Sea Life Scheveningen

Sea Life Scheveningen vanaf september voor onbepaalde tijd gesloten

Sea Life Scheveningen sluit in september 2025 voor onbepaalde tijd de deuren. Bezoekers zijn na de zomervakantie geruime tijd niet meer welkom vanwege een ingrijpende verbouwing. Dat bevestigt een woordvoerster van eigenaar Merlin Entertainments aan Looopings.

De sluiting komt geen dag te vroeg: medewerkers klaagden recentelijk over achterstallig onderhoud. Er werd gesproken over zwarte schimmel en een hoop andere gebreken. Het management ontkende dat sprake was van onveilige situaties. Wel gaf men toe dat er inderdaad verbeteringen noodzakelijk zijn.

Om die reden begon Sea Life in maart met een renovatie. Voorlopig blijft de bekende aquariumattractie dus wel geopend. Daar komt op maandag 1 september verandering in, na de drukke zomermaanden. Zondag 31 augustus is voorlopig de laatste openingsdag.



Grootschalige werkzaamheden

De verwachting is dat het complex meerdere maanden dicht zal blijven. "We zijn al een tijdje aan het verbouwen en sluiten vanaf september voor onbepaalde tijd vanwege grootschalige werkzaamheden", aldus de voorlichtster. Ze geeft verder geen details over het project.



Ook de gemeenteraad van Den Haag houdt de situatie bij Sea Life scherp in de gaten. Twee politieke partijen stelden eerder vragen over de berichtgeving aan het college van burgemeester en wethouders. Daar heeft burgemeester Jan van Zanen inmiddels schriftelijk antwoord op gegeven.



Thematische aard

Hij legt uit dat Sea Life het pand in erfpacht heeft tot 2043, waarbij de gemeente eventuele kosten voor onderhoud aan de fundering, de dragende delen en de spanten dekt. "De verbouwing omvat aanpassingen van constructieve aard, die voor rekening van de gemeente komen, maar ook aanpassingen van thematische aard, die voor rekening van Sea Life komen."



Op dit moment is er volgens de Haagse Pandbrigade geen sprake van gevaarlijke situaties. Conclusies uit een rapport van een onafhankelijk technisch bureau blijven geheim voor het grote publiek: ze worden alleen vertrouwelijk gedeeld met de raad.



Dierenwelzijn

Om privacyredenen kan men eveneens niets kwijt over een inval van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Voor dierenwelzijn is de gemeente niet verantwoordelijk. Daar gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over.