Liseberg

Zweedse concurrenten werken samen voor 1 aprilgrap: pretpark verhuist waterattractie

Twee concurrerende pretparken in Zweden slaan de handen ineen voor een 1 aprilgrap. Attractiepark Liseberg kondigde al jaren geleden aan dat boomstambaan FlumeRide, geopend in 1973, binnenkort zal sluiten. In een video vertelt Liseberg-directeur Andreas Andersen dat de attractie niet volledig verdwijnt.

Er zou namelijk een akkoord zijn gesloten met pretpark Gröna Lund: de concurrent neemt de FlumeRide over. De samenwerking wordt "historisch" genoemd. "Wij vinden het geweldig dat het mooie Gröna Lund in Stockholm er eindelijk een echt leuke attractie bij krijgt", sneert Andersen in een persbericht.

In een bijbehorende nepreportage is te zien hoe medewerkers van beide parken bezig zijn met metingen. De boomstammetjes worden al verplaatst. Het ludieke filmpje eindigt met een betaalverzoek via Swish, de Zweedse equivalent van Tikkie. Op YouTube is de video beschikbaar met Nederlandse ondertiteling.



Vijf uur rijden

Om de grap extra absurdistisch te maken, kondigen Liseberg en Gröna Lund ook combitickets aan. Met een speciaal toegangsbewijs mogen bezoekers op één dag naar beide parken, zo is het idee. Eén probleem: de locaties liggen op ruim vijf uur rijden van elkaar.