Attractiepark Toverland

Piranja, Vuurkip en Krijspaleis: Toverland past attractienamen daadwerkelijk aan

Elke attractie in Toverland heeft voor één dag een andere naam. Het pretpark kondigde gisteren naamsveranderingen aan voor alle veertig attracties. Hoewel het om een 1 aprilgrap gaat, zijn de aanpassingen wel officieel doorgevoerd op schermen, op borden én in de officiële Toverland-app.

Ook in het overzicht met de actuele wachttijden op looopings.nl/wachten staan nu de gewijzigde benamingen. Bezoekers krijgen vandaag eveneens een speciale plattegrond met de nieuwe namen in hun handen gedrukt: een collector's item. "Kwakende editie", staat erop, een verwijzing naar de uitdrukking "1 april, kikker in je bil".

Het attractieaanbod van Toverland bestaat vandaag onder andere uit Vuurkip (Fenix), Bootjes (Merlin's Quest), Parachuutjes (Dragonwatch), Vliegtuigjes (Pixarus), Bobjes (Maximus' Blitz Bahn), Boomstammetjes (Expedition Zork), Piranja (Djengu River), Motortjes (Booster Bike), Draaiende Karretjes (Dwervelwind) en Treintje (Toos-Express).







Spookhuis

Andere voorbeelden van andere gewijzigde namen zijn Springende Eenhoorn (Jumping Juna), Bijtjes (Garden Tour), Dwergen (Waterdwarf Alley), Spookhuis (Villa Fiasko), Draaiende Boom (Wirbelbaum), Hobbelpaardjes (Paarden van Ithaka), Trektoren (Coco Bolo), Zweefmolen (Djinn), Appeltje (Klokhuis) en Krijspaleis (Speelkasteel).



Toverland heeft inmiddels toegegeven dat de veranderingen morgen weer worden teruggedraaid. "Nog even over die nieuwe attractienamen, die hebben we écht aangepast. Maar wel alleen vandaag!", valt te lezen op social media. "In het park tonen de wachttijdenborden én enkele attractieborden de grapnamen. En ook de Toverland-app en website doen mee."